Herstel voor spoorwegbruggen 13 november 2018

02u22 0

Fietsers klagen al een tijdje over de staat van de fietspaden op de spoorwegbruggen van de Paanderstraat in Beveren-Leie en van de Spriete- en Leemputstraat in Desselgem. De fietspaden, die nog altijd uit tegels bestaan, verkeren in erbarmelijke staat. De tegels worden binnenkort vervangen door asfalt. De werken kosten 36.405,08 euro. De bruggen leiden verkeer over de spoorweg Kortrijk-Waregem en verbinden zo Beveren-Leie en Desselgem met Deerlijk en Nieuwenhove. (LPS)