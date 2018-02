Herberg wordt residentie De Castor 07 februari 2018

02u27 0 Waregem In de Kortrijkseweg 131-137, waar je van 1891 tot 1987 in herberg Prins Albert terechtkon, komt residentie De Castor. JBC Real Estate en Your Home hielden vorige week vrijdag een eerstesteenlegging.

De naam De Castor is het Latijns voor bever en verwijst ook naar het verderopgelegen sterrenrestaurant Castor. De residentie krijgt achttien appartementen. Die gaan van studio's tot flats en penthouses en duplex-appartementen. De prijzen gaan tot maximum 229.500 euro voor een duplex. De verkoop van de appartementen, met één tot vier slaapkamers, loopt vlot. De ontwikkelaars hopen met het project kleine en grote gezinnen te bereiken. Naar het centrum van Beveren-Leie of de school wandelen kan zonder de drukke gewestweg Kortrijkseweg (N43) over te steken, want er wordt een poort voorzien dat op een wandelweg aansluit. Info: www.yourhome.be. (LPS)