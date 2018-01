Hemelvaart is voortaan talentenschool 26 januari 2018

02u46 0 Waregem Het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut krijgt als eerste in het secundair een erkenning als talentenschool. Hemelvaart voltooide een traject met talentencoach Luk Dewulf.

Twintig leerkrachten leerden hoe met jongeren te praten, hoe hun talenten in de verf te zetten en hoe hen positief te leren denken om stress en burn-outs tegen te gaan. Kleine dingen, zoals vragen hoe hun weekend geweest is, kunnen jongeren al enthousiasmeren. Leerkrachten praten ook met tieners in een gezellig ingericht lokaal over hun vaardigheden en hoe met valkuilen om te gaan.





De uitreiking van het talentenfluisteraar-school label gebeurde donderdagvoormiddag, in aanwezigheid van coach Luk Dewulf en CD&V-schepenen Jo Neirynck en Joost Kerkhove. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) feliciteerde Hemelvaart in een videoboodschap.





Er werden ook ballonnen losgelaten, terwijl leerlingen op vlaggen boven de speelplaats elk een talent schreven waar hij of zij terecht trots op is. (LPS)