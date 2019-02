Hemelvaart haalt slag thuis: hervorming scholengroep Sint-Paulus ingetrokken Peter Lanssens

18u00 6 Waregem Het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut krijgt gelijk. Er was niet genoeg inspraak over de hervorming van scholengroep Sint-Paulus. De Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Agentschap voor Onderwijsdiensten liet al weten dat de klacht van 151 personeelsleden van Hemelvaart ontvankelijk is. Ook de raad van bestuur van Sint-Paulus bindt nu in. Alles is dus terug naar af.

“Bij de totstandkoming van het structuurplan zijn niet alle schoolraden voldoende geconsulteerd”, geven leden van het directiecomité Dona Beunens, Mieke Bothuyne, Philip Demuynck, Rik Desmet, Frederic Glorieux, Hilde Van Der Donckt en Jean-Marie Noreillie nu toe. “We trekken het huidige plan in, waardoor er geen grond meer is voor de klacht. We starten nog voor de krokusvakantie met een eerste formeel overleg met de schoolraad van Hemelvaart”, aldus de raad van bestuur. Ze hopen zo op een sterker draagvlak voor een nieuw strategisch structuurplan in alle campussen. Er zijn veel punten van discussie. Zo is Hemelvaart niet akkoord met de mogelijke verhuis van alle richtingen met Latijn en Grieks in (tweede en derde graad) vanaf 2021-2022 naar het Heilig-Hartcollege. Sint-Paulus omvat College, Hemelvaart, VTI, Vibso en Aleydis in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem, goed voor 6.200 leerlingen en 1.000 personeelsleden.