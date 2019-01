Heilig-Hartcollege vernieuwt internaat, schoolkeuken en toegang. Kostprijs: 3 miljoen euro Peter Lanssens

18 januari 2019

15u40 0 Waregem Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt een subsidie van 1,5 miljoen euro vrij voor de vernieuwing van het internaat en de schoolkeuken van het Heilig-Hartcollege in Waregem en het inrichten van een meer open ingang in de Stationsstraat. De werken, die samen 3 miljoen euro kosten, starten komende zomer.

De schoolkeuken wordt eerst vernieuwd, om die in september met de start van een nieuw schooljaar meteen in gebruik te kunnen nemen. Daarna volgt op termijn de gefaseerde vernieuwing van het internaat. “Het is van 1984 geleden dat de kamers nog eens gerenoveerd werden”, vertelt directeur Jean-Marie Noreillie. De honderd kamers worden gestript en gemoderniseerd, met ook hogere plafonds en meer licht. Boven het internaat komt een living voor de internen, waar ze zich thuis kunnen voelen. De grote eiken deur aan de ingang naar het internaat en het college in de Stationsstraat wijkt voor een meer transparante toegang, terwijl het huidige secretariaat een open ontvangstbalie wordt. De burelen worden gereorganiseerd. “Het gesloten gevoel moet weg”, aldus Noreillie.