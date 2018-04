Heilig Hartcollege steunt strijd tegen borstkanker 26 april 2018

Het Heilig Hartcollege zette zich maandag en dinsdag in voor Think Pink. Die vzw strijdt tegen borstkanker. Zo schonken leerlingen, ouders en leerkrachten hun haren aan de organisatie. Think Pink zamelt het haar in om pruik te maken voor vrouwen met borstkanker. Zo'n 50 leerlingen van de lagere school deden een flashmob, onder leiding van secundaire scholieren. Het thema 'haar' zat speels verweven in de flashmob. De leerlingen verkochten ook roze hebbedingetjes zoals lippenbalsem. En in alle jaren van het lager en secundair werd de voorbije maanden het thema kanker aangekaart.





(LPS)