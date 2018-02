Heilig Hartcollege opent nieuwe speelplaats 21 februari 2018

02u39 0 Waregem Het Heilig Hartcollege heeft een nieuwe speelplaats in de Olmstraat geopend, met een looppiste en basketbalvelden waar je ook voetbal en hockey kan spelen.

200 leerkrachten en 1.800 leerlingen huldigden de speelplaats dinsdag samen met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in.





Gisterenvoormiddag werd ook de eerste steen gelegd van een nieuwbouw voor het college, goed voor een investering van 4,3 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro aan Vlaamse subsidies.





'Classroom of the future'

Het gaat over twee nieuwe vleugels, schuin tegenover parking Olm. De nieuwbouw krijgt onder meer nieuwe klaslokalen met als blikvanger een 'classroom of the future' in samenspraak met de KU Leuven.





In die lokalen komt er een 'video wall' van beeldschermspecialist Barco om bijvoorbeeld met leerlingen in het buitenland te communiceren.





De nieuwbouw is tegen het einde van het schooljaar in 2019 af. Het werkt plaatsgebrek weg. De rode sportspeelplaats kostte dan weer 750.000 euro, waarvan ruim 300.000 euro aan Vlaamse subsidies. (LPS)