Harmonie houdt jubileumconcert 27 april 2018

Het Waregems Harmonieorkest bestaat 190 jaar. Een concert op zaterdag 28 april, om 18 uur in de sporthal van het VTI, viert het jubileum. Het festival krijgt de medewerking van een slagwerkensemble onder leiding van Jessica Peel, koninklijke harmonieën De Lustige Vrienden uit Oeselgem en Steeds Beter uit Sint-Baafs-Vijve en het jeugdorkest Waregem. De apotheose is een gezamenlijke uitvoering door de meer dan 200 muzikanten. Er worden live beelden getoond op een groot scherm boven het podium. En er is aansluitend een foodfestival met huisgerookte zalm, dimsumhapjes, croques, paella en frietjes. Kaarten kosten 10 euro. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 6 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen het concert gratis volgen. Info: www.waregemsharmonieorkest.be. (LPS)