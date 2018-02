Handelstreffen steunt gezinnen 03 februari 2018

Handelaars uit Beveren-Leie houden het treffen Bebrona in het bedrijf Typhoon in de Grote Heerweg 67. De opbrengst gaat naar het solidariteitsfonds voor noodlijdende Beverse gezinnen (SoNoBeg). Dertien standhouders stellen er hun producten voor. Er is ook een (eet)bar, een kinderspeelhoek en een afterparty vandaag vanaf 21 uur. De toegang is vandaag gratis vanaf 15 uur en morgen zondag van 11 tot 17 uur. Het treffen wordt ondersteund door tal van sponsors. Organisatoren zijn Sabine Kerkhove van Wijnen Sacacorchos en Gwen Dehaene van Ginwinkel Tastings. Info: www.bebrona.be of op de Facebookpagina Bebrona. (LPS)