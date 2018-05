Handelaars zetten op Moederdag in 09 mei 2018

Winkelen in Waregem en het stadsbestuur slaan de handen in elkaar met een evenement rond Moederdag op zaterdag 12 mei.





Mama's kunnen op de Markt tussen 14 en 18 uur met hun kroost op de foto gaan. Alle foto's worden op de pagina van Winkelen in Waregem op Facebook gepost en kunnen daar gedownload worden. Ook op het programma: gratis ritjes in een koninklijke koets in het centrum, animatie in de winkelstraten zoals het uitdelen van roosjes, een muzikale ode aan mama's en een wedstrijd waar moeders een shoppingbudget van 1.000 euro mee kunnen winnen. Meer info staat op de Facebookpagina Winkelen in Waregem. (LPS)