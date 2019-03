Grootouders betogen voor beter klimaat, aan station in Waregem Peter Lanssens

25 maart 2019

07u23 0 Waregem Niet enkel scholieren zijn klimaatbetogers. Ook opa’s en oma’s, ze verenigen zich op de Facebookpagina ‘grootouders voor het klimaat’, zijn dat. Ze betogen op zondag 31 maart in Waregem.

‘Omdat we bezorgd zijn voor de toekomst van onze kleinkinderen’, valt op de Facebookpagina te lezen. ‘We willen dat politici eindelijk wakker worden en een rechtvaardig klimaatbeleid ontwikkelen. Wat onheil voor de volgende generaties moet voorkomen’. Er is komende zondag een vijfde klimaatmars in Brussel. Grootouders laten vooraf in Waregem hun stem horen, van 8.30 tot 9.30 uur op het plein voor het station in de Noorderlaan.

Geweldloos

Wie dat wenst, kan daarna de trein nemen om ook in Brussel te manifesteren, maar dat is niet verplicht. ‘We roepen alle geïnteresseerden uit de ruime regio op – oud en jong en verenigingen – om te komen. Laat zondagochtend massaal jullie stem horen in Waregem’, zeggen de organisatoren. ‘En kom gerust ook met uw kinderen. Want onze klimaatmarsen zijn geweldloos, positief creatief en vastbesloten’, aldus de grootouders.