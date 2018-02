Groen licht voor vernieuwing hippodroom 14 februari 2018

De gemeenteraad zet het licht op groen om de Gaverbeekhippodroom in Waregem verder te vernieuwen. Zo komen er 84 nieuwe stallingen, een voorziening om paarden te wassen en een opslagplaats op het domein van hoeve Deraedt in de Verhaeghestraat, palend aan de hippodroom. De stallingen zijn af tegen de start van een nieuw drafseizoen op 1 mei en versterken de werking van de vzw Waregem Draaft. Want er is nu een tekort aan stallen.





Verder krijgt de assepiste, een met fijne assen bedekte renbaan op de hippodroom, een nieuwe toplaag en een uitwijkstrook van drie meter breed. Voor paarden die in galop gaan en op een veilige manier uit wedstrijd genomen moeten worden. Die werken zijn eveneens af tegen de start van het nieuwe drafseizoen. Het project van alles samen 1,1 miljoen euro wordt voor een kwart gesubsidieerd door de Vlaamse regering. Want Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kent een subsidie van 232.539 euro toe, zodat stad van het paard Waregem de paardensport verder kan uitbouwen en uitdragen. (LPS)