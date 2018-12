Groen licht: Noorderlaan wordt fietsstraat Wie er fietsers inhaalt, krijgt boete van 58 euro Peter Lanssens

05 december 2018

07u12 17 Waregem Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) heeft aan het stadsbestuur van Waregem laten weten dat het een fietsstraat mag inrichten in de Noorderlaan, aan het station. Ook de gemeenteraad zet nu het licht op groen.

Raadslid Tom Demunter (sp.a) vraagt om ook het stukje Noorderlaan, vanaf café Fools Garden tot aan het kruispunt met de Sabbe- en Weversstraat, mee te nemen. “Dat doen we niet, want dat stukje behoort niet tot de ring rond Waregem (R35, red.)”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). De fietsstraat wordt dus binnenkort ingericht vanaf het kruispunt met de Vijfseweg en Stationsstraat tot aan café Fools Garden. Autoverkeer is niet verboden in een fietsstraat, maar fietsers hebben er altijd voorrang en mogen er over de hele breedte van de weg rijden. Automobilisten mogen er dus géén fietsers inhalen. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 58 euro. Er zijn in hartje Waregem al fietsstraten ingericht op de Markt, in de Stationsstraat, in de Stormestraat vanaf de rotonde met de Vennestraat, en in de Holstraat, vanaf de Zuiderlaan.