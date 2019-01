GreenHouse schenkt 10.000 euro aan goeie doelen Peter Lanssens

24 januari 2019

GreenHouse Dienstencheques, met een team van 100 bedienden en ruim 3.500 poetshulpen één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, schenkt ook dit jaar 10.000 euro aan goede doelen. Organisaties kunnen zich tot en met vrijdag 15 maart kandidaat stellen.

Een jury selecteert tien inzendingen, waarna het grote publiek twee weken online kan stemmen en vier definitieve winnaars mag kiezen. Die krijgen elk 2.500 euro. Wie een financieel duwtje in de rug denkt te verdienen, stuurt een motivatiebrief via www.greenhousegoededoelen.be. De goede doelen die het vorig jaar haalden waren Kadee vzw, Lost Dogzzz, Casa di Mauro, Asha Hope en Sportclub Gidos. GreenHouse, met hoofdzetel in de Gentse Heerweg in Waregem en nu in handen van Group Nastor, bedient 34.000 klanten en is koploper in de sector.