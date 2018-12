Gratis toegang voor ouders is succes

Meteen gezellige drukte op tweede editie Indoor Winterkermis Waregem Joyce Mesdag

26 december 2018

19u38 0 Waregem De tweede editie van de Indoor Winterkermis in Waregem Expo is gestart. De nieuwe formule, waarbij ouders met kinderen gratis binnen mogen valt in de smaak, want het was de eerste dagen al drukker dan vorig jaar. “Hoogstwaarschijnlijk zal deze editie de vorige, met 7.000 bezoekers, nog overtreffen”, zegt Chris Baert van Waregem Expo.

“Vorig jaar rekenden we voor volwassenen dezelfde entree als voor kinderen”, zegt Chris Baert van Waregem Expo. “We kregen daar reactie op, aangezien volwassenen vaak op geen enkele attractie zitten. Het was een grote stap om volwassenen gratis toe te laten, maar ik ben blij dat we het aangedurfd hebben. Hoogstwaarschijnlijk zal deze editie de vorige, met 7.000 bezoekers, nog overtreffen.”

Goedkoop

Het concept is eenvoudig; er staan 22 attracties, en je kan er onbeperkt gebruik van maken, voor de kostprijs van je toegangsticket. “Enkel voor de kraampjes waar je prijzen kan winnen, zoals een schietkraam- en eendjeskraam, daar moet je nog wat extra voor betalen”, zegt Chris. “Het concept slaat aan: onze tickets kostten 15 euro in voorverkoop. Op een gewone kermis betaal je voor een beurt op een attractie al 5 euro, van zodra je er drie keer een ritje op maakt, heb je je inkomticket al terugverdiend. Ouders weten ook wel als je met je kind naar de kermis gaat, dat je met 15 of 20 euro (aan de deur nvdr.) niet veel kan doen.”

Speelnamiddag

Piet Vanryckeghem uit Oostrozebeke had het alvast goed bekeken: zijn dochtertje Eva had speelkameraadje Eva Declerck op bezoek, en het werd een namiddagje Indoor Winterkermis. “Vorig jaar waren we er ook en toen is het zo goed meegevallen, dat we zeker eens terug wilden komen. Ik denk dat de meisjes op elke attractie wel vijf keer zijn geweest”, lacht Piet. “Ik vind het wel een beetje jammer dat je extra moet betalen voor bepaalde kraampjes. Maar misschien is dat wel logisch als je er een cadeautje voor in ruil krijgt.” “Het klopt dat mensen nog wat extra moeten betalen aan ons kraam”, zegt Melissa Coudron van Tir Moderne. “Maar we doen wel iets extra’s hier. Klanten krijgen een cadeautje als ze voor 10 euro loodjes aankopen.”

Geen kakofonie

Wie op de Indoor Winterkermis de indruk heeft dat de muziek van alle kraampjes op elkaar afgestemd is: dat is geen toeval. “We werken samen met een gespecialiseerde firma zodat er overal dezelfde muziek wordt gedraaid”, zegt Chris Baert. “Bij de kermis in het centrum van de stad laat elk kraampje z’n eigen muziek door de boxen schallen, waardoor het een ware kakofonie wordt. Hier is dat dus niet het geval.”