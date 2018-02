Grappig typetje Desselgemnaar gaat viraal 15 februari 2018

02u26 0 Waregem Voor wie deze grapjas al eens zag passeren op sociale media: het is Stijn Van Keer (40) uit Desselgem die achter de filmpjes schuilgaat.

Met een Snapchat-filter vervormt hij zijn gezicht en stem en vertelt hij vervolgens een grapje in een sappig West-Vlaams dialect. De paar filmpjes die hij maakte, werden al ontelbare keren gedeeld. "Ik postte eigenlijk al een tijdje dergelijke filmpjes in een vriendengroepje via Whatsapp", legt Stijn uit. "Maar die filmpjes waren toen niet echt interessant voor de buitenwereld, omdat ze altijd betrekking hadden op zaken van binnen onze vriendengroep. Vorige week had ik er echter eentje gemaakt waarin ik een mopje vertelde. Een van die vrienden heeft dat in een andere groep gepost en blijkbaar moeten die vrienden dat op hun beurt ook weer opnieuw gepost hebben elders, want het filmpje raakte wijd verspreid."





2.000 vriendenverzoeken

Zo wijd, dat Stijn intussen 2.000 vriendenverzoeken binnenkreeg van mensen die hij niet kent. "En enkele dagen geleden ging ik uit eten. Een dame die daar werkte sprak mij aan en vroeg of ik niet die was van dat filmpje. Vreemd, want mijn gezicht en stem zijn vervormd. Ze had mij herkend aan mijn manier van praten en bewegen, zei ze. Zij en haar collega's wilden toen een selfie nemen, met mij, met mijn vervormd gezicht."





Stijn kreeg intussen ook al de vraag of hij geen reclamespotjes wil inspreken met zijn 'typetje'. "Maar dat is mijn bedoeling niet. Ik ga gewoon nu en dan nog een leuk filmpje maken, om de mensen een plezier te doen, maar meer dan dat, hoeft het ook niet te zijn."





Stijn is een papa van drie en zaakvoerder van het bedrijf Blozom, een bedrijf dat homeopathische middelen verkoopt op basis van bachbloesems. (JME)