Gordel lokt 2.000 deelnemers 17 juli 2018

De Waregemse Gordel, op zondag 8 juli, was een succes. "2.000 deelnemers passeerden de inschrijvingstafel op het Boekenplein", zegt boegbeeld Rik Verhaeghe. "Opvallend: de 50 kilometer-route wint aan populariteit, met dank aan de opmars van de elektrische fiets." De opbrengst van het fiets- en wandelevenement gaat naar het medisch centrum Notre Dame de la Providence in Burkina Faso in Afrika. Dokter Jan Claeys uit Waregem is voorzitter van die vzw. Hoeveel de Gordel opbracht, wordt midden september bekendgemaakt op een bedankingsetentje voor de tachtig vrijwilligers. (LPS)