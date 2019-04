Google maakt 3D-versie van Waregems monument voor erfgoeddatabank Joyce Mesdag

18 april 2019

14u01 3 Waregem De Flanders Field Chapel van de Amerikaanse begraafplaats Flanders Fields in Waregem heeft een plaatsje gekregen op ‘Open Heritage’, een platform waar Google erfgoed tot leven brengt dankzij 3D-technologie. Google riep dat platform vorig jaar in het leven, om monumenten digitaal te bewaren, maar ook om de verhalen erachter beschikbaar te maken voor toekomstige generaties onderzoekers, docenten en studenten.

Paul P. Cret, een Amerikaanse architect uit Frankrijk en veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, ontwierp in 1930 de Flanders Field-kapel. Het monument is gebouwd in witte kalksteen en wordt omringd door een weelderige grasvlakte met witte kruistekens. Waregem zal op die manier dus extra toeristen over de vloer krijgen, zij het dan virtueel. “Sinds we dit project vorig jaar zijn gestart, zijn de gegevens duizenden keren gedownload, gebruikt om bijvoorbeeld 3D-tempels in Thailand te creëren en geïntegreerd in virtualreality-ervaringen die je in staat stellen een oude stad te verkennen”, zegt Michiel Sallaets van Google. Je kan het monument vinden via https://artsandculture.google.com door te zoeken op Waregem.