Golfen op Zuidboulevard en Markt 17 maart 2018

Zin om de stad al golfend te verkennen? Vanaf nu kan het na Kortrijk ook in Waregem, met dank aan het bedrijf City Golf uit Lier. Je slaat het balletje niet naar een hole, maar naar doelen zoals de bankjes achter de fonteinen op de Zuidboulevard. De nieuwe stadswandeling Citygolf trekt onder meer ook door het park Casier en over de Markt. Je boekt een tocht met golfclubs én een lokale begeleider online. Verzamelen gebeurt aan de stadswinkel in galerij Het Pand, waarna de golfgids je meeneemt en onderweg meer over Waregem vertelt. Ervaring is niet vereist. Stadsgolfen kan in groepen van 6 tot 280 personen en van maandag tot en met zondag. Prijzen variëren van 20 tot 25 euro per persoon. In die prijs zitten een initiatie, huur van materiaal, begeleiding en verzekering inbegrepen. Info: www.city-golf.be.





