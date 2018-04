Glurende cafébaas blijft in cel 05 april 2018

De 52-jarige uitbater van het populaire danscafé Bananas die klanten in de toiletten met cameraatjes bespioneerde maar ook vrijpartijen met liefjes bij hem thuis filmde, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Christophe B. vroeg onder voorwaarden vrijgelaten te worden en beloofde zich psychologisch te laten begeleiden, maar daar ging de raadkamer niet op in. Uit het onderzoek is intussen ook gebleken dat hij niet alleen filmde op de toiletten van het café, maar ook in de toiletten van zijn privéwoning. (LSI)