Gezocht: naam voor nieuw op- en afrittencomplex E17-N382 Peter Lanssens

09 januari 2019

14u08 0 Waregem Files teisteren al jaren Waregem, zoals op het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E17 met de gewestweg N382. Er komt daar tegen 2021 een Diverging Diamond Interchange (DDI). Er wordt een naam gezocht voor het nieuwe complex.

Een DDI is een soort vlecht, waarbij het verkeer altijd aan de linkerkant rijdt en je hierdoor minder verkeerslichten nodig hebt. “Simulaties gaan van 30 procent minder files uit”, stelde burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) eerder al. De technische benaming is ‘gevlochten Hollands complex’. Dat bekt niet goed. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen zoekt een nieuwe naam. De Vlecht circuleert al. Belangrijk: er wordt nog voor de komst van het nieuwe op- en afrittencomplex een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E17 gebouwd. Omdat fietsen en wandelen op het nieuwe complex niet meer zal mogen. Fietsers en voetgangers zullen afgeleid worden via de Flanders Fieldweg, Kalkhoevestraat, nieuwe fietsbrug, Keizerstraat en Wortegemseweg. De bouw van de brug gebeurt eerst, wellicht in 2020 al. “De projectnota wordt begin dit jaar aan de regionale mobiliteitscommissie voorgelegd”, laat Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) weten, die hierover Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevroeg. Ideeën voor namen voor het complex mogen naar jorgen.deman@vlaamsparlement.be of bert.maertens@vlaamsparlement.be.