Gewezen zaakvoerster voormalig sterrenrestaurant ’t Oud Konijntje overleden Peter Lanssens

12 februari 2019

18u25 0 Waregem Anne-Marie Desmedt (65) uit Zulte is op woensdag 6 februari overleden, na een slepende ziekte. Anne-Marie was de gewezen zaakvoerster van ’t Oud Konijntje in Waregem. Het voormalige sterrenrestaurant in de Bosstraat sloot eind 2010.

“Anne-Marie was vanaf begin jaren ’70 van vorige eeuw hét gezicht van ’t Oud Konijntje”, zegt broer Frank Desmedt (62) uit Nokere, die er medezaakvoerder en sommelier was. “Ze nam bestellingen op in de zaal, noteerde reservaties en regelde het algemeen beleid van het restaurant. We zijn ons grote aanspreekpunt kwijt. We hoorden haar alle dagen, ook in de jaren na de sluiting van ’t Oud Konijntje. Mijn oudste zus, een lieve en grote madam, was een boegbeeld van onze familie. We hadden een heel hechte band. Het wordt moeilijk voor onze familie om de draad weer op te pikken”, aldus Frank Desmedt. Anne-Marie was de zus van Patricia Desmedt (60), die chef-kok was in ’t Oud Konijntje. Anne-Marie – gehuwd met Rudy De Cordier, mama van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen – was geliefd in Waregem en omgeving. De uitvaartplechtigheid is op donderdag 14 februari om 11 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk op het Martensplein in Zulte. Er is na de uitvaartdienst gelegenheid tot condoleren, achteraan de kerk. Haar crematie en uitstrooiing, in Waregem, gebeuren in intieme kring.