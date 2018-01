Gewezen werknemers Coditel tonen kunst 23 januari 2018

02u32 0 Waregem Enkele gewezen Coditel-werknemers stellen onder de noemer CO-ART voor het eerst tentoon. De vroegere kabelmaatschappij Coditel had tot in de jaren '90 van vorige eeuw een showroom teledistributie in de Stationsstraat in Waregem.

Emiel Vangampelaere en Mady Lannoy tonen beelden. Marc Destoop presenteert houtdesign. "Wie durft nu nog beweren dat er geen talenten waren bij Coditel", knipogen ze. Carine Dujardin, de echtgenote van Marc, toont schilderwerken met een uitzonderlijke kleurgeving.





En de echtgenoot van Mady, Paul Gheskiere, stelt foto's tentoon. De expo omvat dus beelden, schilderijen, fotografie en houtdesign.





CO-ART is gratis te bezichtigen. Dat kan nog op zaterdag 27 en zondag 28 januari in het Koetshuis in het park Casier in Waregem, telkens van 14 tot 18 uur. (LPS)