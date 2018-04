Gewezen Lidl is Damart 07 april 2018

De vroegere vestiging van supermarkt Lidl in de Gentseweg 625 in Sint-Eloois-Vijve heeft een nieuwe invulling als Damart. De kledingzaak is er al open. Het gebouw stond leeg sinds Lidl een jaar geleden verhuisde naar een nieuwbouw verderop, in Viva Shopping in de Gentseweg (N43) 494. De komst van Damart is opmerkelijk omdat het stadsbestuur van Waregem eerder te kennen gaf dat nieuwe kledingzaken niet meer mogen langs de N43, om te voorkomen dat modezaken en shoppers het centrum links laten liggen. Er was echter al een socio-economische vergunning voor de kledingzaak, die Damart overkreeg van Lidl. Er was dus geen bestemmingswijziging, waardoor de stad niet kon weigeren. (LPS)