Gewezen CD&V-schepen is nieuwe directeur van sociale werkplaats Werkplus Peter Lanssens

12 april 2019

14u07 0 Waregem Koen Van Steenbrugge is de nieuwe directeur van lokaal diensteneconomie- en maatwerkbedrijf Werkplus in Waregem. Hij volgt er Sylvie Van de Putte op.

Koen Van Steenbrugge woont in Avelgem, waar hij 18 jaar CD&V-schepen was. De partij is er na de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst in 42 jaar naar de oppositiebanken verwezen. De economist gaf tussen 1999 en nu ook les in het secundair onderwijs Dominiek Savio in Gits, aan leerlingen met een fysieke beperking. “De unieke combinatie tussen mijn opleiding, ervaring met jongeren met een beperking en loopbaan in de lokale politiek zette mij tot deze beslissing aan”, legt Koen Van Steenbrugge uit. “Het is een uitdaging waar ik mij voluit in kan ‘smijten’. De medewerkers onthaalden me heel warm. Ik ben verheugd verder te mogen schrijven aan een mooi verhaal in Werkplus”, aldus Koen Van Steenbrugge. “Ik kijk met tevredenheid op de voorbije jaren terug. Ik neem deze beslissing met grote spijt in mijn hart, in het kader van een beter evenwicht tussen privé en werk”, zegt afscheidnemend directeur Sylvie Van de Putte. “Ik wens Koen alle succes toe en geloof in een mooie toekomst voor de sociale tewerkstelling in en rond Waregem.”