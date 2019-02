Geurvrije dameskleding: Waregemse modegroep Bimeko heeft Europese primeur Peter Lanssens

17u56 0 Waregem De modegroep Bimeko – ontwerper, producent en verdeler van damesmerk K (design) – lanceert met geurvrije dameskleding een Europese primeur. “Je hebt geen last van zweetgeuren”, zegt woordvoerster Nancy Geeroms. “Wat ook goed is voor het milieu. Want je wast geurvrije kledij minder, waardoor je op water, energie en tijd bespaart.”

De ‘odor-free clothing’ heeft een beschermende laag, op basis van de Silver Plus-technologie van de Duitse Rudolf Group. Concreet: in de coating zitten minuscule zilverbestanddeeltjes. Deze verhinderen de groei en verspreiding van bacteriën en zorgen ervoor dat er geen kwalijke transpiratiegeuren vrijkomen. “Ik ga niet zeggen dat het effect na honderd keer wassen niet wat vermindert. Maar de kledij is zeker duurzaam”, zegt Geeroms. Een K (design)-kleedje kost tussen de 79 en 95 euro. Die prijs verhoogt niet.

Niet duurder

“Je betaalt niets extra, Bimeko rekent de prijs niet door aan de klanten. Bimeko wil innoveren om zo de marktpositie te verstevigen. De coating is overigens niet zichtbaar met het blote oog, je voelt de coating ook niet en je krijgt er geen allergieën van”, aldus Nancy Geeroms. Bimeko werd in 1982 opgericht door Jan Mestdagh en Karine Verhelst en heeft momenteel 20 vaste medewerkers in dienst. Het merk K (design), kwalitatieve en betaalbare mode voor dames, wordt verdeeld in 650 winkels. Die bevinden zich in de Benelux, Frankrijk, Engeland, Spanje en Australië. De derde generatie Mestdagh – Nele, Wim en Pieter – staat momenteel aan het roer van de modegroep. Bimeko is gehuisvest in de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie.