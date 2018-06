Gemeenschapswacht krijgt hulde voor inzet 30 juni 2018

Geert Vanrenterghem liet elf jaar lang duizenden schoolkinderen het kruispunt van de Zuiderlaan met de Hippodroomstraat veilig oversteken. Om hem te danken voor zijn inzet, werd hij gisteren op zijn laatste ochtendshift door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Hij stond op weekdagen elke dag paraat, zowel 's morgens als na de schoolbel. "Hij maakte de kinderen bewust altijd hun verstand in het verkeer te gebruiken", zegt schepen van Verkeer Kristof Chanterie (CD&V). Vanaf 1 september laat gemeenschapswacht Marnix Ampe er de kinderen in de namiddag oversteken. De Werkwinkel zoekt een opvolger voor de ochtendshift. (LPS)