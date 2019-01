Geïntoxiceerd, meneer de rechter? Dat komt door mijn gastric bypass VHS

28 januari 2019

Tanja P., een vrouw uit Desselgem, staat voor de politierechter omdat ze vluchtmisdrijf pleegde nadat ze in haar eigen gemeente een geparkeerde Mercedes aanreed. Dat gebeurde vorig jaar. Een getuige kon echter de nummerplaat noteren van haar wagen. Toen de politie even later aan de woning van Tanja P. arriveerde, vonden ze daar het beschadigde voertuig. De bestuurster ontkende de aanrijding. Ze legde een positieve ademtest af maar beweerde bij hoog en bij laag dat ze niet geïntoxiceerd was toen ze zich in het verkeer bevond. Toen de agenten haar nog eens confronteerden met de positieve test, gaf ze toe. “Maar die intoxicatie is het gevolg van mijn gastric bypass”, liet ze optekenen. Ook voor de rechtbank hield haar advocaat vol dat de maagverkleining de oorzaak was van de positieve ademtest. De rechter leek moeite te hebben om dat te geloven. Hij velt vonnis op 25 februari.