Geflitst op kerstdag 14 november 2018

Twee automobilisten die op kerstdag vorig jaar langs de E17 in Waregem geflitst werden, mochten het aan de politierechter in Kortrijk uitleggen. Een vrachtwagenchauffeur reed met zijn wagen 177 kilometer per uur, een zelfstandig ondernemer haalde 164 kilometer per uur. Beiden kregen een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen. (LSI)