Geen nieuwe instorting ijspiste Warmtekanon, speciale verlichting en aftrekkers Peter Lanssens

05 december 2018

17u40 3 Waregem Het scenario van 2017, waarbij het dak van de ijspiste bezweek onder het gewicht van sneeuw, zal zich niet herhalen op de Markt. “We zijn op alles voorbereid met speciale verlichting, een warmtekanon en aftrekkers”, zegt Alain Dagraed. N-VA stelt zich wel vragen bij het energieverbruik.

De tent van de ijspiste begaf het op 11 december vorig jaar. De tent stortte in het midden in, na hevige sneeuwval. Gelukkig was de ijspiste op dat moment gesloten. Er vielen geen slachtoffers, maar veel mensen waren geschokt na het voorval. Om geen enkel risico meer te lopen, nemen de uitbaters deze keer een hele reeks maatregelen. “We proberen de sneeuw altijd eerst manueel weg te krijgen, met lange aftrekkers”, zegt Alain Dagraed. “Als dat niet lukt, hebben we 24 lampen in de tent hangen. Die geven genoeg warmte af om het dak vorstvrij te houden, zodat eventuele sneeuw smelt. We hebben ook een warmtekanon, voor als het straks echt uitzonderlijk hard zou sneeuwen.”

Energieverslindend?

N-VA stelt zich wel vragen bij de speciale verlichting. Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraad. “Energieverslindend en niet efficiënt”, vindt raadslid Geert Deroose. “Net alsof je een elektrisch vuurtje in een diepvries zou stoppen om de deur vorstvrij te houden. Je kan op het dak van de ijspiste beter een warmtenetwerk inzetten. Want dat gebruik je alleen als er sneeuw voorspeld wordt. Die verlichting heb je elke dag nodig”, aldus Deroose.

Het is alsof je een elektrisch vuurtje in een diepvries zou stoppen om de deur vorstvrij te houden! Geert Deroose

Schepen van Energie Rik Soens (CD&V) vindt dat N-VA overdrijft. “Die 24 lampen hebben elk een vermogen van 60 watt”, stelt Soens. “We hebben het hier dus niet over een groot vermogen, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een elektrisch vuurtje van 1.500 watt. Of wil N-VA liever geen ijspiste in Waregem misschien?”, haalt Soens uit. “Die extra lampen zullen niet altijd branden, enkel bij uitzonderlijke weersituaties”, vult Dagraed nog aan.

Geen verloren energie

Dagraed is niet opgezet met de discussie over het energieverbruik van de ijspiste. “Zo zetten we een nieuwe vriesinstallatie voor het ijs in, die tot 30 procent minder verbruikt. Het komt er op neer dat de installatie op maat draait, om het ijs in een uitstekende staat te houden. Om een voorbeeld te geven: als het niet vriest, draait de installatie maar op 10 procent. En nu we het toch over energie hebben: een ijspiste is vooral energie in de gezondheid van onze kinderen en jongeren steken. Kijk maar naar een kind dat enkele uren schaatst, met gezonde rode kaakjes. We trekken kinderen zo weg van computers en televisies. Met andere woorden: een ijspiste is geen verloren energie”, besluit Alain Dagraed.

De ijspiste is vanaf vrijdag 7 december tot en met 6 januari open. Een schaatsbeurt kost 5 euro, huur van de schaatsen inbegrepen. Info over het eindejaarsgebeuren: www.waregem.be/waregemwintert.