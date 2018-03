Geen fietspaden op kluifrotonde 13 maart 2018

Er is in het kader van de heraanleg van de Noorder- en Westerlaan (R35) werk gemaakt van een rotonde in de vorm van een kluif, aan de dwarsing met de Vennestraat. Er zijn geen fietspaden op de rotonde, wat volgens gemeenteraadslid Tom Demunter (sp.a) vragen oproept. "Er zijn geen fietspaden of suggestiestroken op de rotonde omdat onderzoek aantoont dat een systeem van gemengd verkeer veiliger is", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Er komen wel fietssuggestiestroken in de aanloop naar de rotonde, die de komende maanden wordt afgewerkt." Raadslid Demunter meldde nog tijdens de jongste raad dat bussen en vrachtwagens bij het verlaten van de kluifrotonde zowel richting Noorder- als Zuiderlaan over de borduren rijden, omdat er te weinig plaats is. Schepen Kristof Chanterie laat het bekijken. Het is een project in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen. (LPS)