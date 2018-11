Geen fietspad door natuurreservaat 08 november 2018

Natuurpunt opende 't Verdriet: een natuurreservaat nabij het oude station in Sint-Eloois-Vijve. Raadslid Mario Verhellen (sp.a) vraagt een toelage van 15.000 euro, zodat Natuurpunt het natte weiland in de Gaverbeekse meersen optimaal kan beschermen. "We mogen er van Natuurpunt geen fiets- en wandelpad van anderhalve meter breed aanleggen", zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). "Het pad zou de achterkant van het Lourdesziekenhuis met de Gentseweg (N43) verbinden, nabij Auto5. Spijtig dat Natuurpunt onze uitgestoken hand weigert. We betalen niets", aldus Soens. "Er is een talud tot vier meter hoog nodig voor het pad, want er is een hoogteverschil met de N43", reageert Peter Depodt, voorzitter van Natuurpunt Waregem-Zulte. "Het is zinloos. Ook omdat er in de buurt al wandel- en fietsverbindingen zijn. Zo kan je via de oude spoorwegberm en Meersstraat in Zulte veilig naar de N43 in Vijve." Natuurpunt betaalde bijna 56.000 euro voor 't Verdriet. Het is onder meer een rustplaats voor natuurvogels.





(LPS)