Geen alcoholslot voor man die met 2,92 promille in voertuig lag te slapen LSI

22 januari 2019

14u17

Bron: LSI 0

Een jonge automobilist is op de politierechtbank van Kortrijk ontsnapt aan de installatie van een alcoholslot in zijn voertuig. Op 8 september 2018 trof de politie Tom D. na een dienst als barman in een jeugdhuis langs de Westerlaan in Waregem slapend in zijn wagen aan. De lichten van zijn voertuig functioneerden nog maar de wagen zelf stond op de pechstrook stil. Hij bleek 2,92 promille alcohol in het bloed te hebben en zag zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Sinds 1 juli zijn politierechters door een verstrenging van de wegverkeerswet verplicht om automobilisten die met 1,8 promille of meer achter het stuur zitten te overtuigen om een alcoholslot te laten plaatsen. De politierechter maakte voor Tom D. een uitzondering, omdat het de eerste keer was dat hij voor een politierechter terecht stond. D. kreeg wel een boete van 800 euro en nog eens vijftien dagen extra rijverbod.