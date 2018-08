Gedaan met kakofonie aan beats TWEE MUZIEKZONES MET TELKENS ÉÉN DJ (OF DJ-DUO) TEKST: PETER LANSSENS FOTO'S: HENK DELEU

25 augustus 2018

02u40 0 Waregem Op de Koerse Feesten voortaan geen overvloed van verschillende beats meer. Er zijn nu twee muziekzones waar telkens één dj of dj-duo plaatjes draait. Meer zelfs: morgen is er een proefproject met een dj die voor de héle Markt draait.

Sommige inwoners en bezoekers storen zich mateloos aan de kakofonie van geluiden op de Waregem Koerse Feesten. Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) ijvert al jaren voor een andere aanpak. De horecabazen in hun werking beknotten is geen optie, dus werd er naar een gulden middenweg gezocht. Voor het eerst worden er twee uniforme muziekzones ingericht. Een eerste zone bevat cafés Tommy's, Markt 28, Bar Choque en De Gilde, waar vandaag dj Nic draait en op maandag en dinsdag dj Stijn. De dj in die zone staat telkens tegen de dekenale kerk opgesteld. Een tweede zone bevat cafés Bridge, De Klauwaert en 't Labierint, waar vandaag Michiel Cnudde draait, maandag Nic-o en Mathieu en dinsdag Nic-o en Tom Coussee. De dj in die zone staat telkens op het ceremonieplei. "Het was vroeger te luid en allemaal door elkaar, het is nu veel leuker voor de mensen", zeggen cafébazen Tommy Delchambre van Tommy's, Jurgen De Deygere van De Gilde, Kevin Verbeke van 't Labierint en Alexander Leroy van Markt 28. "Het is ons ook opgelegd door het stadsbestuur, maar iedereen trekt aan hetzelfde zeel. We gaan er voor."





One dj to rule them all

Meer nog: morgen is er zelfs een proefproject waarbij een 'special disco-dj' uit Antwerpen voor de hele Markt draait. "Goed voor een oppervlakte van 2.500 vierkante meter, het wordt de grootste openluchtdisco van Vlaanderen", zegt Alexander Leroy. "Zelfs de forains doen mee, met inbegrip van topattracties Deca-Dance en G-Force en alle attracties die met de rug naar de kerk staan. Het wordt toegankelijke disco, voor jong en oud. De discoavond is van 19 tot 2 uur. Er worden ook gadgets uitgedeeld zoals leuke hoedjes en glitterpruiken. Het zal amusant zijn, op de Markt. De Foor blijft ondertussen gewoon open. Een gespecialiseerde firma uit Nederland zal speciale apparatuur gebruiken om de micro's van de forains te dimmen, zodat de bezoekers de discomuziek overal goed horen. En in de namiddag draaien we geen muziek. Het kermisgebeuren staat dan centraal. Het is een mooi compromis."





Eerst wandelen, dan lopen

Ga je dan niet beter voor één uniforme muziekzone, de hele Feesten door? "Laat ons eerst leren wandelen vooraleer we beginnen lopen", benadrukt Alexander Leroy. "We moeten er namelijk ook op letten dat iedere horecazaak op de Markt tijdens de Feesten een eigen profiel blijft behouden."