Gaverke ontvangt eerste Zuid-West-Vlaams whiskyfestival: “We hopen op 200 bezoekers” Peter Lanssens

29 maart 2019

14u06 0 Waregem De clubs Whiskyproevers Golden River uit Sint-Eloois-Vijve en The Glan Dram Whisky Society uit Waregem slaan de handen in elkaar met het eerste Zuid-West-Vlaams Whisky Festival, op zaterdag 30 maart van 14 tot 19 uur in OC ’t Gaverke. “Om zowel nieuwelingen als de meer ervaren liefhebber kennis te laten maken met whisky”, zeggen Stephaan Buyle, Ronald De Brandt en Patrick Vandenbussche. De organisatoren hopen op de eerste editie op minimum tweehonderd bezoekers.

De twee clubs, ze hebben elk zo’n negentig leden, organiseren voor het eerst samen een activiteit. En eentje die meteen kan tellen, want het wordt een echt belevingsfestival. Nieuwelingen leven zich op een introductie-tasting uit, om in 45 minuten de basiskennis van single malt whisky onder de knie te krijgen. Wie wel al ervaring heeft op het vlak van whisky, komt zeker ook aan zijn trekken op het festival, waar heel wat nieuwe dingen te ontdekken zijn. Zo geeft Mark Dermul van Whivie.be een (ondertussen al volgeboekte) master-class over zeven speciale en tot 30 jaar lang op vat gerijpte whisky’s, die niet meer in de handel te krijgen zijn.

Grote Schotse bottelaar

Filliers presenteert er merken Goldlys, Glengoyne en Glenfarclas. Invoerders Cinoco en Alcobrands komen ook. Aanwezige bottelaars zijn Gordon&McPhail uit Schotland, Asta Morris uit Ingooigem, Hart Brothers, The Whisky Mercenary, Clan Denny, Murray McDavid, B’s Choise enzovoort. Er zijn verder ‘open flessen standen’ van grote whisky huizen zoals TopMalts, Malt Whisky Corner en The Whisky House en clubs zoals The Wee Dram Whisky Society, Whiskyproevers Genootschap Golden River en Silart-Tastings. Tastings.be is er ook, met gin. Er is een ‘ladies corner’ met ginbar. Eveneens voorzien: food- en whiskypairings, tips van Oakbarrels over wat je met gebruikte wijnvaten kan doen, smullen met chocolatier Stijn Vanhoutte en nog veel meer. Om de inwendige mens te versterken zijn er kaasbordjes, een foodtruck met Angusbeef burgers van Carafan.be en gratis brood en water.

Wedstrijd

De inkom is 10 euro, inclusief glas en mysterie-whisky. Er is een wedstrijd met als prijzen een mooie fles whisky en een nieuw en leeg eiken vaatje. De introductie-tasting met vier drams kost 10 euro en vat om 14.30 uur aan. Alle verdere info staat op de Facebookpagina Zuid-West-Vlaams Whiskyfestival.