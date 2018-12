Gaverhopke wandelt tegen Alzheimer Peter Lanssens

11 december 2018

’t Gaverhopke en omgeving vormen komend weekend het decor voor een kerstwandeling en -markt. De opbrengst gaat in het kader van De Warmste Week van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel naar de Alzheimer Liga. Die patiënten- en vrijwilligersorganisatie steunt personen met (jong)dementie.

Bruno Delrue en Gudrun Vandoorne, zaakvoerders van de ambachtelijke brouwerij ’t Gaverhopke in de beschermde hoeve Goed te Nieuwenhove, tekenden een tocht van 5,5 kilometer door Nieuwenhove uit. Iedere deelnemer krijgt na aankomst in de hoeve een drankje, waarna een kerstmarkt kan bezocht worden. Er zijn leuke standjes zoals van Sophisticated met handgemaakte zilveren juwelen, terwijl particulieren en studenten er voor goede doelen verkopen. De wandeling en kerstmarkt meepikken kan op zaterdag 15 en zondag 16 december, telkens van 14 tot 20 uur. Wie wil wandelen, betaalt 6 euro. In de aanloop naar komend weekend worden al potjes en zakjes snoep, koekjes, handgemaakte kerstkaartjes en bierpakketjes verkocht in de brouwerij. Info: www.tgaverhopke.be.