Gaverhopke brouwt lichtzurig appelbier 19 februari 2018

02u32 0 Waregem De ambachtelijke brouwerij 't Gaverhopke en Fruit Lambrecht-Baart bundelen de krachten voor een nieuw appelbier.

De Jonagolds worden gekweekt in de boomgaarden nabij de Leie in Sint-Eloois-Vijve, waarna ze tot sap worden geperst. Het sap gaat naar de beschermde hoeve Goed te Nieuwenhove, waar de brouwerij huist. "We vergisten het sap en mengen het met een blond biertje", zegt Gudrun Vandoorne van 't Gaverhopke. "Het resultaat is een lichtzurig biertje met een alcoholgehalte van 7 procent, waarbij de appelsmaak mooi door komt. Het bier, met als naam 'Lekkerbiertje Appelpleziertje' kost 1,9 euro per flesje. We gaan na of we het biertje als streekproduct kunnen laten erkennen. Het appelbier wordt vanaf maart verkocht in de brouwerij en in de winkel bij fruitbedrijf Lambrecht-Baart. En vanaf april wordt het ook in de brasserie bij de brouwerij geschonken. Er is een eerste oplage van 500 liter. Drankencentra met interesse mogen ons zeker contacteren", aldus Vandoorne. (LPS)