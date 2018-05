Gat in de weg: straat afgesloten 23 mei 2018

In de Schoendalestraat, vlakbij de kerk, is gisterennamiddag een spontane verzakking ontstaan in het wegdek. In het midden van de straat is er nu een gapend gat van zowat anderhalve meter diameter. De verzakking zal zo snel mogelijk hersteld worden maar tot dan heeft het euvel wel wat gevolgen voor de verkeerscirculatie. Zo is er geen verkeer mogelijk van de Schoendalestraat naar de Posterijstraat en de Aloise Biebuyckstraat. Er is een omleiding voorzien via het Sint-Elooisplein en de Ketsersstraat. Het incident heeft geen gevolgen voor de werken en de omleidingen voor de heraanleg van de Posterijstraat. Het is overigens niet de eerste keer dat zich een verzakking van het wegdek voordoet in de Schoendalestraat. (VHS)