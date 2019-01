Garage uit Waregem mag wagen leveren uit Eigen Kweek Joyce Mesdag

10 januari 2019

17u47 0

Wim Soenens van oldtimergarage Geko Classics uit Waregem heeft de wagen mogen leveren waarmee het personage onderzoeksrechter Despriet, gespeeld door Mathias Sercu, rondrijdt in Eigen Kweek. “Zo’n drie jaar geleden, de opnames dateren al van in 2016, kreeg ik een telefoontje van het productiehuis dat Eigen Kweek maakt”, zegt Wim. “Ze hadden op mijn site gezien dat ik een Range Rover Vogue te koop aanbood, en het was precies dat model en kleur dat ze zochten voor in de reeks. Het bouwjaar van de wagen is 1989 en hij had maar 70.000 kilometer, vrij uitzonderlijk voor een wagen die al zoveel jaren op de teller heeft. Ik had hem in Italië gekocht, van een mevrouw bij wie hij na de dood van haar man 15 jaar in de garage was blijven staan. We zijn vrij vlot tot een akkoord gekomen met het productiehuis, uiteindelijk is dat voor ons ook wel mooie reclame. Toen we de wagen zes maanden later gingen ophalen, waren ze nog de laatste opnames aan het draaien. We hebben toen een paar uurtjes mogen meevolgen, op voorwaarde dat we niets zouden lossen over het verdere verloop van het verhaal.” De wagen is intussen verkocht. “Ik heb hem nog een hele tijd bijgehouden, maar het bleef maar wachten op die uitzendingen,… Het toeval wil dat ik hem een paar weken geleden heb verkocht, om dan een paar dagen erna te horen dat de afleveringen op de planning stonden. Ach ja, geen erg, het was sowieso leuk om eens mee te maken.”