Fuif steunt brandweer 23 februari 2018

De Waregem Erdinger (Duits witbier, nvdr.) Fanclub houdt op zaterdag 24 februari een après ski fuif, vanaf 20 uur in zaal De Jager op het Sint-Elooisplein. De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuwe fitnesstoestellen voor de brandweer. De brandweer krijgt ten vroegste in 2020 een nieuwe kazerne tegenover hamburgerketen Quick in Sint-Eloois-Vijve. In de kazerne komt ook een nieuwe fitnesszaal. De party is in Tirolerstijl met onder meer bier van een halve liter en schnaps. Wie in skikledij of in lederhosen voor mannen of dirndls voor vrouwen komt, krijgt een gratis Willie Birnen schnaps.





Dj's zijn Keistie en Anton. Er zijn ook optredens van Ze Quaffeurz en Proudmich. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur.





Info: tel. 0473/81.56.85 of mail WaregemEF@telenet.be. (LPS)