Frontale botsing op kruispunt, geen gewonden Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

21u43 0

Op het kruispunt van de Gentseweg met de Roterijstraat in Sin-Eloois-Vijve zijn vrijdagavond twee auto’s frontaal met elkaar gebotst. Een bestuurster die in de richting van Desselgem reed en vanuit de Gentseweg de Roterijstraat links wou indraaien, botste frontaal met een bestuurder die rechtdoor richting Zulte aan het rijden was. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, gelukkig bleven beide bestuurders ongedeerd. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het kruispunt.