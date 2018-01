Frituur vat vuur op babyborrel in Regenboogstadion 29 januari 2018

Tijdens een babyborrel in een zaaltje van het Regenboogstadion van SV Zulte Waregem, langs de Zuiderlaan in Waregem, is een frituur oververhit geraakt. De aanwezigen doofden de vlammen met een branddeken, maar verwittigden toch de brandweer. Toen die arriveerde, was het vuur al gedoofd. De brandweer verluchtte de zaal. De gasten zetten de babyborrel verder in café De Treffer. Eén man werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, omdat hij erg veel rook binnen had gekregen. (AHK)