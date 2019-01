Fransman riskeert drie maanden cel met uitstel voor diefstallen in Waregem Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

16u38

Een 29-jarige Fransman riskeert een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor verschillende diefstallen die hij vorig jaar pleegde in Waregem. Zo ging hij er op 15 juni vandoor met een hoofdtelefoon, een bluetooth speaker en nog enkele andere zaken vanuit de winkel Dreamland in Waregem. Enkele dagen later, op 19 juni, sloeg hij toe bij het grootwarenhuis Carrefour in Waregem. Toen ging hij er vandoor met een voetbalshirt van FC Barcelona en opnieuw een hoofdtelefoon. Javier M. was maandagmorgen niet aanwezig op de rechtbank en stuurde zijn kat. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op vier februari.