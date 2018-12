Franse cocaïnedealer mag na zes maanden cel verlaten LSI

19 december 2018

Een 22-jarige dealer uit Tourcoing die vanuit Kortrijk in de streek van Waregem meer dan een jaar lang wekelijks tot 50 gram cocaïne verkocht, mag na zes maanden voorhechtenis de gevangenis verlaten. De correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar maar legde enkel de periode van voorhechtenis sinds 21 juni als effectieve straf op. Bij zijn arrestatie op een appartement van een vriendin in Kortrijk die als uitvalsbasis diende, vond de politie ruim honderd gram cocaïne, 8.000 euro cash en 5 gsm-toestellen. Dagelijks reed hij met zijn Renault Clio richting Franklin Rooseveltlaan in Waregem om zijn drugs te verkopen. Op die manier wou hij niet alleen zijn eigen drugsgebruik financieren maar ook een inkomen verwerven nadat hij zijn job was kwijtgespeeld. De rechter verklaarde zo’n 30.000 euro opbrengst van de drugsverkoop en zijn Renault Clio verbeurd. “In België ben je voor de verkoop van drugs niet meer welkom”, gaf de rechter aan Kamel S. een niet mis te verstane boodschap mee.