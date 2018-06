Fools Garden zoekt overnemer 27 juni 2018

Fools Garden is over te nemen. De bekende café-feestzaal in de Noorderlaan bestaat 16 jaar, eerst met Kurt De Smul en sinds vijf jaar met Arne Naessens als uitbater.





"Het café runnen en de feesten in de zaal zijn steeds moeilijker te combineren met mijn andere zaak, de mobiele cocktailbar La Corba", vertelt Arne Naessens. "Het is tijd om Fools Garden, recent vernieuwd, te laten gaan en de focus op La Corba te leggen." Fools Garden is de thuishaven van een darts-, minivoetbal- en burlesquedansgroep. De zaal kan tot 300 mensen aan en is in trek voor quizzen, fuiven, verjaarsdags-en trouwfeesten. Een overname, Fools Garden is eigendom van drankcenter Schotte, is te bespreken. Fools Garden blijft in afwachting van een overname wel open. Info: 0476/89.17.22 of info@foolsgarden.be. (LPS)