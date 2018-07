Fonteintjes werken enkel nog in namiddag 04 juli 2018

Wie tijdens deze warme zomerdagen verkoeling zoekt in de fonteintjes op de parking Zuiderpromenade in Waregem, kan dat voorlopig enkel nog in de namiddag. Die maatregel kadert in de aanhoudende droogte, nu de overheid met code geel overal oproept om spaarzaam om te springen met water. Wel bizar, want de fonteintjes, populair bij kinderen, gebruiken telkens opnieuw hetzelfde water. Maar het stadsbestuur vindt dat het toch verspilling kan lijken in de perceptie van de burger en dat het kan aanzetten om zelf nonchalant met water om te springen. Vandaar de maatregel om de fonteintjes voorlopig enkel tussen 13 en 19 uur te laten spuiten. De maatregel blijft van kracht zolang de droogte duurt.





