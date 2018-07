Flatgebouw ontruimd bij brand 23 juli 2018

In de Sint-Jozefsstraat in Waregem is een appartementsgebouw zaterdagavond even ontruimd, nadat brand was ontstaan in een van de flats. Een bewoner was een pot op het fornuis vergeten. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. Na een tijdje kon iedereen weer naar binnen, niemand raakte gewond. De Sint-Jozefsstraat werd even afgesloten voor het verkeer. (AHK)