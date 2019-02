Flanders-Fieldweg krijgt heraanleg: nieuwe voorsorteerstrook naar E17 Peter Lanssens

01 februari 2019

14u35 0 Waregem Aannemer Vanden Buverie start op maandag 4 februari in de industriezone Waregem Zuid met de heraanleg van de Flanders-Fieldweg, tussen de Steenovenstraat en Anzegemseweg (N382). De berm aan de rechterkant, in de richting van het op- en afrittencomplex N382-E17, ruimt plaats voor een voorsorteerstrook. Een belangrijke ingreep. In plaats van lang te wachten aan de verkeerslichten, kan je straks sneller de E17 richting Gent op.

Er komen verder een rijstrook rechtdoor naar de Eugène Bekaertlaan, de laan wordt zoals bekend verbonden met de N382, en een rijstrook naar links, richting Anzegem. Tussen die twee rijstroken komt een fietspad, speciaal daar aangelegd om dodehoekongevallen te vermijden. Dat is niet alles. Want richting de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field komt een verhoogd fietspad voor wie naar de Steenovenstraat wil. De werken sluiten aan bij de vernieuwing en beveiliging van het kruispunt van de N382 met de Flanders-Fieldweg en Eugène Bekaertlaan en zijn zonder tegenslag midden maart af. Kostprijs: 383.000 euro. Er is tijdens de werken geen verkeer in de werfzone mogelijk. Lokaal omrijden gebeurt kort via de N382, Franklin Rooseveltlaan en Wortegemseweg.