Files door heraanleg Expresweg 07 juni 2018

02u42 0 Waregem Het verkeer zit bij momenten muurvast in Waregem, nu de heraanleg van de Expresweg (N382) gestart is met ook het wegnemen van de rotonde tussen Biest- en Vredestraat, waar een kruispunt komt.

Er zijn klachten, onder meer van Xavier Wyckhuyse van Open Vld/N-VA. "De intentie was om de werken op 1 april te starten, maar door een vertraging bij het agentschap wegen en verkeer werd die datum niet gehaald", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "De werken uitstellen tot na Waregem Koerse gaat niet. Dat zou een werfduur volledig in het schooljaar en een onvoorspelbaar einde naar de winter toe inhouden. Nu vinden de werken in de zomer en grotendeels in de grote vakantie plaats.





Bovendien: de werken zijn afgestemd op die van de Ring. Er zijn dus geen omleidingen die in conflict komen met elkaar. Het onderverdelen in nog meer fases zou tot een uitvoeringstermijn van 14 in plaats van 10 weken leiden. Dat doen we dus niet.





Belangrijk: vanaf 2 juli gaat de Lebbestraat weer open, aan de Expresweg. Dat zal de hinder beperken. We raden fietsers aan om de fietstunnel onder de Expresweg te nemen. De routes naar de tunnel zijn gereinigd en de verlichting is nagezien. De tunnel is perfect bruikbaar en niet onveilig. En door de werken kunnen de fietsers ongestoord in de afgesloten Verbindingsweg fietsen."





Bedrijven proberen ondertussen creatief te zijn om de werken, die tot eind augustus duren, te overbruggen. Zo zet foodbar Stut tijdelijk een segway in om toch broodjes te kunnen leveren aan bedrijven. (LPS)