Fietswegel krijgt opknapbeurt 09 februari 2018

Groen-gemeenteraadslid Inge Vandevelde hekelt de slechte staat van de voet- en fietswegel tussen de Groene Wandeling en de Roger Vansteenbruggestraat, in wijk 't Gaverke. Het pad maakt deel uit van een fietsroute van en naar het station. "Ver uitdeinende wortels van bomen langs het pad doen hele stukken asfalt omhoog steken en splijten", zegt Vandevelde. "Wat ook stoort, is het vuilnis op een privaat terrein langs het pad." Schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V) laat de wegel zo snel mogelijk onder handen nemen, en bekijkt ook met de curator van het voormalig textielbedrijf Sofinal in de Fabrieksstraat hoe het terrein palend aan de wegel weer proper gemaakt kan worden. Ook een beter groenonderhoud wordt bekeken. (LPS)